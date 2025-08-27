Burdur'da bulunan Karacaören Barajı’na düşen yangın söndürme uçağı karaya çıkarıldı
Burdur’un Bucak ilçesi yakınlarında 25 Ağustos’ta kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı, vinç yardımıyla karaya yanaştırıldı. Kazadan sağ kurtulan Türk ve İspanyol 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çalışmalara askeri helikopter destek verdi.
Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarındaki Karacaören Baraj Gölü'nde 2 gün önce barajdan su almak isterken kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı, kıyıya yanaştırılıp vinçle karaya çıkarıldı.
KALKIŞ YAPAMAYIP KIRIMA UĞRAMIŞTI
Bucak ilçesi yakınlarındaki Karacaören Baraj Gölü'nde çalışma yapan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 'OR- 2021' kuyruk numaralı, AT-802F modeli amfibi, tek motorlu yangın söndürme uçağı, 25 Ağustos saat 11.00 sıralarında su alma sırasında kalkış yapamayıp, kırıma uğramıştı.
PİLOTLAR SAĞ KURTULDU
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirilirken, uçaktaki Türk ve İspanyol 2 personelin yardımına bölgedeki balıkçılar yetişmişti. Tekneye alınan 2 personel, kıyıya getirildikten sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumları iyi olan 2 pilot, tedbir amaçlı olarak Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
UÇAK VİNÇLE ÇIKARILDI
Olayın ardından uçağın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Baraj gölünün ortasında ters dönen uçak, dün ekiplerin çalışmasıyla kıyıya yanaştırıldı. Bugün ise uçağın karaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. Göl kıyısına vincin yanaşması için bölgede düzleme çalışmaları yapıldı. Ardından vinçle kaldırılan uçak, karaya çıkarıldı.
ASKERİ HELİKOPTER DESTEK VERDİ
Uçağın nakliyesi için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterden destek istendi. Uçağın askeri helikopterle Antalya'ya götürüleceği bildirildi.