Burdur’da bulunan Karacaören Barajı’na düşen yangın söndürme uçağı karaya çıkarıldı

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 17:05

Uçak karaya getirildi (DHA)

PİLOTLAR SAĞ KURTULDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirilirken, uçaktaki Türk ve İspanyol 2 personelin yardımına bölgedeki balıkçılar yetişmişti. Tekneye alınan 2 personel, kıyıya getirildikten sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumları iyi olan 2 pilot, tedbir amaçlı olarak Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

UÇAK VİNÇLE ÇIKARILDI

Olayın ardından uçağın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Baraj gölünün ortasında ters dönen uçak, dün ekiplerin çalışmasıyla kıyıya yanaştırıldı. Bugün ise uçağın karaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. Göl kıyısına vincin yanaşması için bölgede düzleme çalışmaları yapıldı. Ardından vinçle kaldırılan uçak, karaya çıkarıldı.