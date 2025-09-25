2025-2026 Green Card başvurusu ne zaman, başvurular ücretli mi? DV Lottery takvimi ve başvuru süreci

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 12:40

Green Card başvurusu tamamen ücretsizdir ve herhangi bir danışmanlık firmasına ihtiyaç duymadan, sadece resmi web sitesi üzerinden 5-10 dakikada yapılabilir. Ancak başvuru sırasında yapılacak en küçük bir hata (özellikle fotoğraf formatında), başvurunuzun daha çekilişe bile girmeden direkt olarak elenmesine neden olabilir. Green Card 2026 başvurularına dair tüm kritik detayları, başvuru şartlarını, adım adım başvuru sürecini, en çok yapılan hataları ve şansınızı artırabilecek püf noktalarını sizler için derledik.