2025-2026 Green Card başvurusu ne zaman, başvurular ücretli mi? DV Lottery takvimi ve başvuru süreci
Milyonlarca insanın 'Amerikan Rüyası'na açılan kapısı olarak bilinen Green Card çekilişi için yılın en heyecanlı dönemi geldi çattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama, çalışma ve eğitim görme hakkı tanıyan Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı, yani halk arasındaki adıyla Green Card 2026 başvuruları için nefesler tutuldu. Henüz resmi tarihler ilan edilmese de, başvuruların her yıl olduğu gibi yine Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
Green Card başvurusu tamamen ücretsizdir ve herhangi bir danışmanlık firmasına ihtiyaç duymadan, sadece resmi web sitesi üzerinden 5-10 dakikada yapılabilir. Ancak başvuru sırasında yapılacak en küçük bir hata (özellikle fotoğraf formatında), başvurunuzun daha çekilişe bile girmeden direkt olarak elenmesine neden olabilir. Green Card 2026 başvurularına dair tüm kritik detayları, başvuru şartlarını, adım adım başvuru sürecini, en çok yapılan hataları ve şansınızı artırabilecek püf noktalarını sizler için derledik.
Green Card 2026 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
ABD Dışişleri Bakanlığı, 2026 Green Card (DV-2026) çekilişi için resmi başvuru tarihlerini henüz açıklamadı. Ancak süreci geçmiş yılların takvimine bakarak tahmin etmek mümkün.
Geçtiğimiz yıl (DV-2025) başvuruları 4 Ekim - 7 Kasım 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Bu doğrultuda, 2026 yılı başvurularının da Ekim ayının ilk haftası başlaması ve Kasım ayının ilk haftası sona ermesi kuvvetle muhtemeldir. Resmi tarihler, başvuruların başladığı gün, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın tek resmi başvuru sitesi olan dvprogram.state.gov adresinden duyurulacaktır. Başka hiçbir siteye veya aracıya itibar etmeyiniz.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden doğrudan gerçekleştiriliyor. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması büyük önem taşıyor. Hatalı veya eksik bilgiler, başvurunun geçersiz sayılmasına yol açabiliyor.
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, çekiliş sonuçları bir sonraki yılın Mayıs ayında açıklanıyor. Buna göre, 2025 başvurularının sonuçları Mayıs 2026'da duyurulacak. Sonuçlar yalnızca dvprogram.state.gov adresinden sorgulanabiliyor.