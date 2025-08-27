Milyonluk mirastan mahrum kalan kadın spiritüel guruya harcamaları yüzünden ailesiyle mahkemelik oldu

Ailesine ait 17. yüzyıldan kalma malikane 3,3 milyon sterline satıldı, ancak Genevieve Hayla Oriel’in miras payı spiritüel öğretmeni için yaptığı yüksek harcamalar nedeniyle vakfa aktarıldı. Oriel, 93 yaşındaki annesi ve kardeşleriyle yaşadığı anlaşmazlık için mahkemeye başvurdu.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025

Ailesinin servetini spiritüel guruya harcayan Genevieve Hayla Oriel, milyon sterlin mirastan da mahrum kaldı. Oriel'in ailesine ait 17. Yüzyıl'dan kalma Fittleton malikanesini, 3,325 milyon sterline satıldı ve gelir dört çocuk arasında paylaştırıldı. Ancak Oriel'in payı doğrudan kendisine verilmedi. Ailesi, daha önce spiritüel öğretmeni Tony Samara için yaptığı yüksek harcamalar nedeniyle bu parayı bir vakfa aktardı. Kızı ve 93 yaşındaki anne Hilda Maunsell ile yaşanan anlaşmazlık, mahkemeye taşındı.

