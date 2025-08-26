Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da en ucuz ve en pahalı kiralık daireler nerede? Liste açıklandı: Semtler arasında büyük uçurum var

İstanbul'da kiralık konut fiyatları semtlere göre büyük farklılık gösteriyor. Bazı bölgelerde kiralar yüksek seviyelerde seyrederken, bazı semtlerde daha uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor. Şehir genelindeki bu fiyat farkı, konut piyasasındaki hareketliliği ve kiracıların tercihlerini doğrudan etkiliyor. Peki İstanbul'da en ucuz ve en pahalı kiralık daireler nerede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları…

Giriş Tarihi: 26.08.2025 15:10
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler kiralık ev arayışına başladı. İstanbul'u tercih eden adaylar şimdiden emlakçılarla görüşmelere başladı. NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'un ilçelerinin kira ortalamaları belli oldu. İşte İstanbul'un en ucuz ve en pahalı semtleri…

SEMTLER ARASINDA UÇURUM VAR

NTV'nin haberine göre İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, kiralık daire fiyatlarında çok kısa sürede büyük artışlar yaşanabileceğine dikkat çekti.

Yeşiltaş, bugün 30 bin TL'ye kiralanabilecek bir evin birkaç gün içerisinde 40 ila 50 bin TL seviyesine çıkabileceğini söyledi.

Şehir dışından yoğun talepler aldıklarını belirten Yeşiltaş, öğrencilerin çoğu zaman evleri görmeden sadece fotoğraflar üzerinden kiralama yaptığını ifade etti.

Geçen yıl 30 bin TL'ye 2+1 daire bulmanın mümkün olduğunu hatırlatan Yeşiltaş, bu yıl aynı bütçeyle benzer bir ev kiralamanın imkansız hale geldiğini dile getirdi.