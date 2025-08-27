Meghan Markle: “Artık istediğim gibi giyiniyorum, özgürüm”

Dijital projeleri eleştirilen Sussex Düşesi Meghan Markle, The Circle programında yaptığı açıklamada, “Eskiden ten rengi çorap giymek zorundaydım, bu benlik değildi.” dedi. Markle’ın sözleri Kraliyet ailesinde tepkiyle karşılandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Dijital platformlardaki projeleri eleştirilen Sussex Düşesi Meghan Markle, gündemde olmak için sert açıklamalar yapmaya başladı. YouTube serisi The Circle with Emily Chang'e konuk olan Markle, "Birkaç yıl öncesine kadar her şeyi açık açık konuşamazdım ve sürekli ten rengi çorap giymek zorundaydım. Bu hiç benlik değildi. Artık istediğim gibi giyiniyorum, özgürüm." dedi. Bu açıklama Kraliyet ailesinde tepkilere neden oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN