TOKİ 81 ilde sığınak inşaatına başladı! Depo ve otopark yerine gerçek sığınaklar geliyor
Türkiye’nin güvenlik ve afet yönetiminde tarihi bir adım atılıyor. TOKİ, 81 ilde modern sığınaklar inşa etmek üzere sahaya çıktı.
Kabine toplantılarında alınan karar sonrası Türkiye'de sığınak seferberliği resmen başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, TOKİ tarafından ülke genelinde dayanıklı ve erişilebilir sığınaklar hayata geçiriliyor.
81 İlde Modern Sığınak Projesi Başladı: TOKİ Çalışmalara Hız Verdi
Türkiye'de güvenlik ve afet yönetimi alanında yeni bir adım atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ tarafından 81 ilde modern sığınaklar inşa edilmesi için çalışmalar resmen başladı. Bu kapsamda, vatandaşların savaş, afet ve nükleer sızıntı gibi olağanüstü durumlarda güvenli barınma alanlarına ulaşabilmesi hedefleniyor.
Ortadoğu'daki Gelişmeler Türkiye'yi Harekete Geçirdi
Son dönemde Ortadoğu'da artan savaş ve gerilimler Türkiye'nin sığınak altyapısını yeniden gündeme taşıdı. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantılarında mevcut sığınakların yetersizliği masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmelerde Türkiye'deki sığınakların büyük ölçüde ya hiç bulunmadığı ya da gereklilikleri karşılamadığı vurgulandı.
İsrail, Japonya ve İsviçre Modeli İncelendi
Yeni sığınak projesi hazırlanırken dünyadaki örnekler de dikkate alındı. Özellikle sivil savunma alanında güçlü altyapıya sahip İsrail, Japonya ve İsviçre'nin modelleri incelendi. Bu ülkelerde halkın olası saldırı, deprem veya nükleer tehlike anında hızlı şekilde güvenli alanlara erişebilmesi örnek gösterildi.
TOKİ Sahada: İnşaatlara Başlandı
Ankara öncelikli olmak üzere bazı illerde sığınak inşaatları başlatıldı. TOKİ'nin inşa edeceği bu yapılar, afet ve kriz anlarında kısa sürede erişilebilecek dayanıklı alanlar olarak planlandı. Böylece ülkenin dört bir yanında sivillerin korunması için yeni güvenlik alanları oluşturulacak.
Yasal Zorunluluk Uygulamada Yok Sayıldı
Türkiye'de sığınak konusu yeni bir düzenleme değil. 1987'de yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği'ne göre belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılması zorunluydu. Ancak uygulamada bu zorunluluk büyük ölçüde ihmal edildi. Pek çok apartman projesinde sığınak olarak ayrılan bölümler ya otopark ya da depo olarak kullanılmaya devam ediyor. Yeni proje ile bu eksikliğin giderilmesi hedefleniyor.