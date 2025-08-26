TOKİ 81 ilde sığınak inşaatına başladı! Depo ve otopark yerine gerçek sığınaklar geliyor

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 18:26

Kabine toplantılarında alınan karar sonrası Türkiye'de sığınak seferberliği resmen başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, TOKİ tarafından ülke genelinde dayanıklı ve erişilebilir sığınaklar hayata geçiriliyor.

81 İlde Modern Sığınak Projesi Başladı: TOKİ Çalışmalara Hız Verdi

Türkiye'de güvenlik ve afet yönetimi alanında yeni bir adım atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ tarafından 81 ilde modern sığınaklar inşa edilmesi için çalışmalar resmen başladı. Bu kapsamda, vatandaşların savaş, afet ve nükleer sızıntı gibi olağanüstü durumlarda güvenli barınma alanlarına ulaşabilmesi hedefleniyor.

Ortadoğu'daki Gelişmeler Türkiye'yi Harekete Geçirdi

Son dönemde Ortadoğu'da artan savaş ve gerilimler Türkiye'nin sığınak altyapısını yeniden gündeme taşıdı. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantılarında mevcut sığınakların yetersizliği masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmelerde Türkiye'deki sığınakların büyük ölçüde ya hiç bulunmadığı ya da gereklilikleri karşılamadığı vurgulandı.

İsrail, Japonya ve İsviçre Modeli İncelendi

Yeni sığınak projesi hazırlanırken dünyadaki örnekler de dikkate alındı. Özellikle sivil savunma alanında güçlü altyapıya sahip İsrail, Japonya ve İsviçre'nin modelleri incelendi. Bu ülkelerde halkın olası saldırı, deprem veya nükleer tehlike anında hızlı şekilde güvenli alanlara erişebilmesi örnek gösterildi.