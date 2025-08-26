takvim-logo

Tekirdağ'da korku dolu anlar | 15 yaşındaki çocuk havaya pompalı tüfekle ateş açtı! Gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak röportajı esnasında dehşet anları yaşandı. Pompalı tüfekle havaya ateş açan 15 yaşındaki G.B., polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde, sokak röportajı sırasında G.B. isimli çocuk, yanında taşıdığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Görüntülerin bugün sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis, G.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çorlu ilçemiz Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan ve 26.08.2025 tarihinde sosyal medyada yayılan 'Sarı Mikrofon' olarak isimlendirilen sokak röportajının görüntülerinde yer alan 'Havaya Ateş Etme' olayı ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.

Tahkikat sonucunda mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada elde edilen 1 tüfekle beraber 26.08.2025 günü saat 12.55 sıralarında yakalanmıştır" denildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

