takvim-logo

Mevlid Kandili 2025 Takvimi: Diyanet’e Göre Tarih Belli Oldu

İslam dünyasında büyük önem taşıyan mübarek gecelerden biri daha yaklaşıyor. Camilerde düzenlenecek programlar ve evlerde yapılacak dualarla bu özel gece manevi atmosfer içinde idrak edilecek.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Mevlid Kandili 2025 Takvimi: Diyanet’e Göre Tarih Belli Oldu

Müslümanlar için rahmet ve bereket vesilesi kabul edilen kandil gecelerinden biri daha gündeme geldi. Bu gece, Peygamber Efendimizin örnek ahlakını ve insanlığa bıraktığı değerleri hatırlama fırsatı sunacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Mevlid Kandili 2025 Takvimi: 3 Eylül'de İdrak Edilecek

İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Mevlid Kandili için tarih belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 yılında Mevlid Kandili 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek. Müslümanlar bu mübarek geceyi ibadet, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle geçirecek.

Mevlid Kandili'nin Anlamı

Mevlid, sözlükte "doğum zamanı" anlamına gelirken, İslam dünyasında Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eder. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin dünyaya gelişini anmak ve onun insanlığa kazandırdığı değerleri hatırlamak için büyük bir fırsat olarak görülür.

Camilerde ve Evlerde Manevi Atmosfer

Türkiye genelinde camilerde düzenlenecek programlarda Kur'an-ı Kerim okunacak, ilahiler ve mevlid kasideleri seslendirilecek. Vatandaşlar, Peygamber Efendimizin hayatını ve örnek ahlakını yeniden hatırlarken, evlerde de dualar edilip kandil simitleri ve çeşitli ikramlarla bu özel gece paylaşılacak.

İslam Dünyası İçin Önemi

Hz. Muhammed'in doğumu, insanlığın zulüm ve cehalet içinde olduğu bir dönemde karanlıktan aydınlığa çıkışın simgesi kabul ediliyor. Bu nedenle Mevlid Kandili, sadece bir doğumun hatırlanması değil, aynı zamanda adalet, eşitlik ve kardeşlik gibi değerlerin de ön plana çıkarıldığı bir gece olarak değerlendiriliyor.

TOKİ 81 ilde sığınak inşaatına başladı! Depo ve otopark yerine gerçek sığınaklar geliyorTOKİ 81 ilde sığınak inşaatına başladı! Depo ve otopark yerine gerçek sığınaklar geliyor
TOKİ 81 ilde sığınak inşaatına başladı! Depo ve otopark yerine gerçek sığınaklar geliyor
2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman? İşte Başlangıç ve Bitiş Tarihleri2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman? İşte Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman? İşte Başlangıç ve Bitiş Tarihleri