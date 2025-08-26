Mevlid Kandili 2025 Takvimi: Diyanet’e Göre Tarih Belli Oldu

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 22:43

Müslümanlar için rahmet ve bereket vesilesi kabul edilen kandil gecelerinden biri daha gündeme geldi. Bu gece, Peygamber Efendimizin örnek ahlakını ve insanlığa bıraktığı değerleri hatırlama fırsatı sunacak.

Fotoğraflar: AA

Mevlid Kandili 2025 Takvimi: 3 Eylül'de İdrak Edilecek

İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Mevlid Kandili için tarih belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 yılında Mevlid Kandili 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek. Müslümanlar bu mübarek geceyi ibadet, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle geçirecek.

Mevlid Kandili'nin Anlamı

Mevlid, sözlükte "doğum zamanı" anlamına gelirken, İslam dünyasında Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eder. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin dünyaya gelişini anmak ve onun insanlığa kazandırdığı değerleri hatırlamak için büyük bir fırsat olarak görülür.