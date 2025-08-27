Drone görüntüleri mahsur kalan dağcının hayatta olduğunu ortaya koydu

Dağcı Natasha Nagovitsina, 7 bin 800 metrelik dağda kırık bacakla ölüme terk edildi. Oğlu Mihal Nagovitsin de annesinin 14 gün sonra hala hayatta olduğunu söyledi. Kurtarılması için yardım istedi.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025

7 bin 800 metrelik bir zirvede 'ölüme terk edilen' dağcının oğlu, annesinin 'hala hayatta' olduğunu iddia ederek onu kurtarmak için Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım istedi. Geçtiğimiz pazartesi günü Kırgızistan yetkilileri, kötü hava koşulları nedeniyle 47 yaşındaki Natalya'yı (Natasha Nagovitsina) Zafer Zirvesi'nden çıkarma girişimlerinden vazgeçti.

İki hafta önce 7 bin 800 metre yükseklikteki dağda kırık bir bacakla mahsur kalmıştı ve kurtarma ekipleri onun hala hayatta olduğuna inanmadıklarını söylüyor.

PUTİN'E ÇAĞRI YAPTI

Ancak 27 yaşındaki oğlu Mihail Nagovitsin, Rus yetkililerden kendisini kurtarmaları için çağrıda bulundu. "Arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını talep ediyorum" diye yalvardı. "Annem deneyimli bir dağcı... ve aynı zamanda çok iyi durumda" dedi.

Annesinin hayatta olduğundan emin olan Mihail, arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istiyor. İletişimin kaybedilmesinden yedi gün sonra çekilen drone görüntüleri, içinde saklandığı uyku tulumunda belirgin bir hareketlenme olduğunu gösterdi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı kurtarma görevinin iptal edildiğini doğruladı.

Dağcının hayatta olduğunu gösteren son görüntüler, 19 Ağustos Salı günü, kendisini izlemek için gönderilen bir drone'a açıkça hareket ettiği ve 'el salladığı' şeklinde ortaya çıktı. Ayrıca, 7 bin 800 metre yükseklikte 'Kuş' adı verilen büyük bir kayanın altında sığınak aradığı noktada, şiddetli rüzgarlar nedeniyle çadırının yırtıldığı da görüldü.

Oğlu Nagovitsin, Vladimir Putin hükümetine yaptığı çağrıda, "Pobeda Tepesi'nin [Zafer Tepesi'nin Rusça adı] havadan görüntülenmesi ve hayatta olduğunun doğrulanması için İHA'lar kullanılarak bölgenin havadan görüntülenmesinin organize edilmesinde yardım istiyorum." dedi. Nagovitsin, "Eğer bu gerçek doğrulanırsa, hemen bir kurtarma operasyonu düzenleyin." ifadesini de kullandı.

Dört yıl önce Mikhail'in babası Sergei, başka bir dağda benzer bir yükseklikte tırmanış sırasında geçirdiği felç sonucu ölmüştü.