Boğaziçi Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücünün eşi Türkiye’ye geldi

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan dünya rekortmeni Rus sporcu Nikolay Svechnikov’un eşi Antonina, 9 aylık bebeğini Moskova’da bırakarak Türkiye’ye geldi. Eşinin bulunması için umutlu olduğunu ifade etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan ve kaybolan Rus sporcu Nikolay Svechnikov'un eşi Antonina Svechnikov, haberi alır almaz ilk uçakla Türkiye'ye geldi. 9 aylık bebeğini Moskova'da bırakan gözü yaşlı kadın, eşinin bulunması için umutlu olduğunu söyledi. Yüzmede dünya rekortmeni olduğu belirtilen Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ülkesinde yüzme okulu sahibi olduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN