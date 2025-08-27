Balıkesir açıklarında bulunan Halit Yukay’ın cesedi için deniz dibinde zorlu kurtarma operasyonu başladı

Yalova’dan tek başına denize açılan ünlü iş adamı Halit Yukay’dan 24 gün sonra Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntıları ve cansız beden bulundu. Deniz Kuvvetleri’nin özel ‘derin kafes’ sistemiyle 68 metre derinlikteki cesedin çıkarılması için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025

Balıkesir Erdek açıklarında deniz dibinde tespit edilen ve ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. 4 Ağustos'ta Yalova'dan 'Graywolf' isimli yatıyla tek başına denize açılan Halit Yukay'dan bir daha haber alınamamış, günler sonra Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntılarına ulaşılmıştı.

Dün cesedin çıkarılması için özel ekipler bölgeye sevk edildi. Sahil güvenliğe bağlı arama kurtarma teknesi ve güvenlik botu, cesedin bulunduğu noktada konuşlanarak çıkarma çalışmalarına başladı. Yetkililer, özel bir kafes sistemi kullanılacağını bildirdi.

Bölgeye, Türk Deniz Kuvvetleri'nin iki kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan 'TCG Işın' gemisi geldi. Deniz Kuvvetleri dalgıçları, Yukay'ın cenazesini çıkarmak için çalışma başlattı.

68 metre derinlikte saptanan Yukay'ın cansız bedenini çıkarmak için Deniz Kuvvetleri'nin 'derin kafes'i kullanılacak.

