19 yıl önce hastanelik edilen Lara Kamhi’nin sessizliğini bozduğu şiddet skandalında aile suskunluğu tepki çekiyor

Volkan Büyükhanlı, Lara Kamhi'den önce Berrak Tüzünataç ile sevgiliydi ve bu olaylardan sonra onu da dövdüğü ortaya çıkmıştı

Peki ortalık bu olayla çalkalanırken Lara'nın babası Cefi Kamhi ne yaptı? Onu da söyleyeyim, o da ombusmana bir açıklama gönderip "yalan haber" demekten başka hiçbir şey yapmadı. Açıklamasında şunlar yazıyordu: "Kızım Lara'nın Volkan Büyükhanlı ile arkadaşlıkları olmuş, fakat bazı konularda uyuşmazlıklar yaşadıkları için yaklaşık bir ay önce arkadaşlıklarına son vermişlerdir.

Ama o feci şiddet sonrası yaşananlar hakkında pek bir şey söylemedi. O detayları da ben aktarayım. Bu olayı, 10 Ekim 2006'da, Sabah Günaydın ortaya çıkardı ve Volkan Büyükhanlı 'nın Lara Kamhi 'yi hastanelik ettiğini yazdı. Büyükhanlı önce bütün iddiaları reddetti, sonra "Dayak yok, sadece karşılıklı bir itiş kakış oldu." dedi. Sonra da o zaman Sabah'ın ombusmanına, haberi yapan Günaydın'ı şikayet etti ve şu açıklamayı gönderdi: "Herkesin ilişkilerinde yaşayabileceği birtakım sorunlardan dolayı aramızda bazı tartışmalar yaşanmış, ilişkiyi bitirme kararı almış bulunmaktayız. Bunun üzerine Lara, arkadaşlarını ziyaret etmek, biraz da kafasını dinlemek amacıyla Paris'e gitmiştir. Bize sormadan doğruluğunu onaylatmadan bu haberleri yapmak ne derece ahlaklı bir davranıştır; takdiri ve yorumu sizlere bırakıyorum."

Manşetlere taşıdığınız haberler ailemizin onuruna dokunmakta, genç bir kızı haksız yere rencide etmektedir. Kişiliklerimize, ailemize vaki bu saldırı mesleki ve etik açıdan kabul edilemez bir umursamazlığı sergilemektedir." Bunlar 19 yıl önce yaşananlar... Şimdi günümüze dönelim; herkes haklı olarak Volkan Büyükhanlı'yı yerden yere vuruyor peki ya Lara'nın babası Cefi Kamhi'ye, annesi Yasemin Kamhi'ye ve kendisini Volkan Büyükhanlı ile tanıştırıp sevgili olmasına vesile olan Melda Kamhi Kosif'e neden hiç kimse bir şey söylemiyor?

CEFİ KAMHİ NİYE SUSTU?

Cefi Kamhi, 19 yaşındaki kızı hastanelik edilinceye kadar dövülüyor ve sesini çıkartmıyor. Tek yaptığı kızını hastaneden çıkınca Paris'e göndermek oluyor. Ha bir de Günaydın'da çıkan haberi yalanlıyor. Üstelik o yıllarda çok güçlü bir iş insanı olmasına rağmen kızının hastanelik edilmesini sineye çekiyor, Volkan Büyükhanlı'dan şikayetçi olmuyor. Annesi Yasemin Hanım'dan tek bir tepki gelmiyor. Ablası Melda Hanım da, o zaman sevgilisi şimdi eşi olan Sinan Kosif de hiçbir tepki göstermiyor. Hepsi üç maymunu oynuyor.

Peki Profilo Holding'in sahibi olan güçlü bir ailenin, 19 yaşındaki kızlarına sahip çıkmamasına da birkaç laf etmek gerekmiyor mu? Kamhi Ailesi'nin bu olay olduğunda ortalığı ayağa kaldırıp Volkan Büyükhanlı'yı yargılatması gerekmiyor muydu, neden sustular? Neden Lara'yı Paris'e gönderip onu da susturdular. Lara 19 yıl sonra suskunluğunu bozdu, şimdi babası, annesi, ablası ve eniştesi de suskunluğunu bozup günah çıkarır mı acaba? Hiç sanmıyorum...

Sinan-Melda Kosif

KARDEŞİNİ DÖVENLE KANKA

Lara Kamhi'yi, Volkan Büyükhanlı ile eniştesi Sinan Kosif tanıştırdı. Gerçi o zaman Sinan Kosif ile Melda Kamhi henüz evlenmemişti. Dayak olayına hiç tepki vermeyen Melda-Sinan Kosif'in, o tarihlerden beri en iyi arkadaşları kim biliyor musunuz?

Volkan Büyükhanlı ile eşi Sanem Hanım... Yani Lara'nın ablası ile eniştesinin, kendisini hastanelik eden Volkan Büyükhanlı ve eşiyle yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Tatillere bile birlikte gidiyorlar. Peki buna ne demeli? Bu abla ve enişteye de tepki göstermek gerekmiyor mu?