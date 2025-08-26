Alien: Earth 4. bölüm ne zaman çıkacak? Alien: Earth konusu ve oyuncu kadrosu
Alien: Earth dizisinin 4. bölümü ne zaman yayınlanacağı seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Bilim kurgu severler, 13 Ağustos’ta izleyiciyle buluşan dev bütçeli dizi Alien: Earth’in yeni bölümünü merakla bekliyor. 250 milyon dolarlık prodüksiyonuyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan dizi, etkileyici görsel efektleri ve sürükleyici hikayesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki Alien: Earth 4. bölüm ne zaman çıkacak?
Dönemin en yüksek bütçeli bilim kurgu yapımlarından biri olan Alien: Earth, ilk bölümüyle büyük bir izleyici kitlesi topladı. Gizemli olaylar ve sürprizlerle dolu hikayesiyle dikkat çeken dizi, 13 Ağustos'tan bu yana popülerliğini koruyor. Hayranlar, dizinin dördüncü bölümünün yayın tarihini heyecanla beklerken, karakterlerin yeni maceraları hakkında ipuçları arıyor. İşte Alien: Earth dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…
ALIEN: EARTH 4. BÖLÜM ÇIKTI MI?
2025'in en dikkat çeken yapımlarından biri olan Alien: Earth (Uzaylı: Dünya), izleyiciyle buluşuyor. Dizinin 3. bölümü 20 Ağustos Çarşamba günü yayımlanırken, hayranlar 4. bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Sezonun ilerleyen bölümlerinin genellikle Çarşamba günleri yayınlanması bekleniyor.
ALIEN: EARTH 4. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Seyirciler, dizinin yeni bölüm tarihini araştırıyor. Alien: Earth 1. sezon 4. bölümü 27 Ağustos 2025'te izleyiciyle buluşacak.