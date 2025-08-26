Alien: Earth 4. bölüm ne zaman çıkacak? Alien: Earth konusu ve oyuncu kadrosu

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 16:48

Dönemin en yüksek bütçeli bilim kurgu yapımlarından biri olan Alien: Earth, ilk bölümüyle büyük bir izleyici kitlesi topladı. Gizemli olaylar ve sürprizlerle dolu hikayesiyle dikkat çeken dizi, 13 Ağustos'tan bu yana popülerliğini koruyor. Hayranlar, dizinin dördüncü bölümünün yayın tarihini heyecanla beklerken, karakterlerin yeni maceraları hakkında ipuçları arıyor. İşte Alien: Earth dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…