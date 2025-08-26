Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 20:14

İKİ AİLE ARASINDA TAŞLI SOPALI BOŞANMA KAVGASI: 4 YARALI İddiaya göre, boşanma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi taş ve sopalarla yaralandı.

Mardin'de feci olay | İki aile arasında taşlı sopalı boşanma kavgası: 4 yaralı (DHA)

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Uzun uğraşların ardından kavga sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgada yaralanan K.G. (43), M.G. (15), L.A. (30) ve H.A. (19), ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.