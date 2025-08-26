Mardin'de feci olay | İki aile arasında taşlı sopalı boşanma kavgası: 4 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İki aile arasında boşanma meselesi nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Korku dolu anlar, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, boşanma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi taş ve sopalarla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Uzun uğraşların ardından kavga sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgada yaralanan K.G. (43), M.G. (15), L.A. (30) ve H.A. (19), ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.