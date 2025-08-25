Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 14:08

Kına gecesinde av tüfeği ile rastgele ateş açtı! Damadın anneannesi öldü (takvim foto arşiv)

"BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Eşe Adamhasan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, kavga karışan 3 kişiyi gözaltına aldı, Erkan U. ise henüz yakalanamadı. Şüphelilerin sorgusuna sürerken, ölen kadının damadı Ali Adamhasan (55), "Gençlerin arasında kavga çıktı. Biz de araya girip, kavgayı sonlandırdık. Daha sonra Erkan U., elinde tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada bizi görünce peşimizden geldi. Biz eve girerken, kayınvalidem arkamızda kaldı. Biz odalara dağıldık ancak kayınvalidem kapıda kalınca vuruldu. Yere yığıldı, kaldı. 3'ü yakalandı ancak asıl şüpheli kayıp. Bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.