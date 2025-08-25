Restoranda başladı sokakta bitti! İzmir Buca'da feci olay

İzmir Buca'da bir restoranda çıkan kavga sokakta devam etti. Kavgada, işletme sahibi Yılmaz E.'nin tabancayla vurduğu müşterisi Emirhan Kaya, hayatını kaybetti.

25 Ağustos 2025

İzmir'in Buca ilçesindeki bir restoranda çıkan ve sokakta devam eden kavgada, işletme sahibi Yılmaz E.'nin (34) tabancayla vurduğu müşterisi Emirhan Kaya (20), hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.30 sıralarında Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İşletme sahibi Yılmaz E. ile müşterisi Emirhan Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

RESTORANDA BAŞLADI SOKAKTA DEVAM ETTİ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden kavgada Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'ya ateş etti. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan Emirhan Kaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emirhan Kaya ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kaya, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, Buca Polis Merkezi'ne götürüldü.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.