Adana'da sopalı dehşet: Tartıştığı 2 kişiden birini katletti diğerini ağır yaraladı

Adana'da dehşet anları yaşandı. Kadir E., tartıştığı iki kişiden Haluk Taş'ı sopayla döverek katletti Bahri Açıkgöz'ü ise ağır yaraladı. Jandarmanın gözaltına aldığı şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 18:28

Paylaş





ABONE OL

Kan donduran olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Buluşan Kadir E. ile husumetli olduğu Haluk Taş ve Bahri Açıkgöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÖLÜ VE YARALI VAR

Kavgada Kadir E., Haluk Taş ile Bahri Açıkgöz'ü sopayla dövdükten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalesi yapılan Açıkgöz ise ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Açıkgöz'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri şüpheli Kadir E.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN