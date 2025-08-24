Şanlıurfa Atatürk Barajı’nda kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 17:08

Atatürk Barajı (Fotoğraf: AA arşiv)

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Atatürk Barajı Gölü'ne giren Deniz Süleyman bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, baraj gölünde arama çalışması başlattı.