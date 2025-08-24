Şanlıurfa Atatürk Barajı’nda kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü’ne giren 11 yaşındaki Deniz Süleyman’dan haber alınamıyor. Bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Atatürk Barajı Gölü'ne giren Deniz Süleyman bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, baraj gölünde arama çalışması başlattı.