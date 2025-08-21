Yazdığı bir eserle ilgili "Sembolizm falan yoktu. Deniz denizdir. Yaşlı adam yaşlı adamdır. Çocuk çocuktur ve balık balıktır" diyen kimdir?
ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 50 bin TL barajını geçen yarışmacıya sorulan kritik soru, salondaki heyecanı doruğa çıkarırken televizyon karşısındakileri de meraklandırdı.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecan doruktaydı. 50 bin TL'yi geçen yarışmacının karşısına çıkan kritik soru, programın en merak edilen anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
SORU: Yazdığı bir eserle ilgili "Sembolizm falan yoktu. Deniz denizdir. Yaşlı adam yaşlı adamdır. Çocuk çocuktur ve balık balıktır" diyen kimdir?
A) Herman Melville
B) Jules Verne
C) Ernest Hemingway
D) Daniel Defoe
YANIT: C