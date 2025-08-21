Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 17:11

Burdur'da korkunç cinayet! Damadını katletti hapsi boyladı (İHA)

Ali Ş. (63) evinin önüne tırını park eden ve bahçe müştemilatına tıra ait malzemeler koyan damadı Deniz Top (35) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ali Ş., damadı Deniz Top'u av tüfeği ile karın bölgesinden vurarak ağır yaraladı.