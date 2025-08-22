Beylikdüzü'nde site girişinde "kargocu giremez" kavgası! Vatandaşlar ayırmak için araya girdi

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir sitede yaşanan olayda, aracıyla siteye girmek isteyen kargo firması çalışanı ile güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 10:03

Olay, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir siteye aracıyla girmek isteyen kargo firması çalışanı ile güvenlik arasında tartışma çıktı.



TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU



Çıkan tartışma yerini küfürlü kavgaya bıraktı. Yaşanan anlar site sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, güvenlik amiri olduğu söylenen kişinin kargocuyu yere yatırıp darp ettiği kargocunun ise küfürler ettiği görülüyor. Görüntünün devamında ise vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.

