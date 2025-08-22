Atasözüne göre hangisi pas tutmaz?
ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 50 bin TL barajını geçen yarışmacıya sorulan kritik soru, salondaki heyecanı doruğa çıkarırken televizyon karşısındakileri de meraklandırdı.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecan doruktaydı. 50 bin TL'yi geçen yarışmacının karşısına çıkan kritik soru, programın en merak edilen anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
SORU: Atasözüne göre hangisi pas tutmaz?
A. gümüş
B. altın
C. çelik
D. bakır
↪CEVAP: ALTIN
🔴ALTIN PAS TUTMAZ ATASÖZÜNÜN TDK ANLAMI NE DEMEK?
🔴Cevap: şerefli, temiz insana hiç kimse leke süremez.