Kripto baronu İçer'in verdiği kokain genç avukatın sonu oldu! Göksu Çelebi son yolculuğuna uğurlandı
ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer’in verdiği aşırı dozda kokain nedeniyle komalık olan ve fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı.
Uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan avukat Göksu Çelebi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Çelebi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Genç avukat için öğle namazının ardından Beykoz Baklacı Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Göksu Çelebi'nin cenazesi Baklacı Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine genç avukatın ailesi yakınları ve meslektaşları katıldı.