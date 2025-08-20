TikTok'ta viral olan kırık mücevher teorisi ne demek? Meğer kıymetli bir takının kopması...

Günümüzde sosyal medya, sıradan bir olayın bile farklı anlamlar kazanmasını sağlayabiliyor. TikTok’ta geçtiğimiz aylarda gündem olan “kırık mücevher teorisi” de bu tür akımlar arasında yer alıyor. Peki küçük aksilikler olarak görülen mücevher kırılmaları veya kaybolmaları gerçekten kötü şansın habercisi mi, yoksa daha derin bir anlam mı taşıyor? İşte merak edilen yanıtı...

İlişki koçu Audrey Hope, mücevherlerin sadece süs eşyası olmadığını aynı zamanda aşk ve bağlılığın sembolü olduğunu belirtiyor. Özellikle yüzükler, partnerler arasındaki iletişimin sürekliliğine dair pek çok mesaj içeriyor. Hope'a göre, değerli bir takının kırılması ya da kaybolması her zaman olumsuz bir durum anlamına gelmeyebilir. Aksine, yeni bir başlangıcın işareti olabilir.

(Takvim Foto Arşiv) Geçmişle Bağları Sona Erdirme Sinyali Mücevher tasarımcısı Marrin Costello da bu görüşü destekliyor. TikTok ve Instagram'da hızla yayılan teoride, eski sevgiliden gelen bir kolyenin kopması veya aile yadigarı bir broşun kaybolması, geçmişten gelen bağların sona ermesi gerektiğini gösterebilir. Yani kırılan veya kaybolan mücevher, hayatımızda yeni bir dönemin başladığını simgeliyor olabilir.