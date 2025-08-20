Mükemmel Aile filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Mükemmel Aile filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Mükemmel Aile filmi 20 Ağustos Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Senaryosunu Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Hakan Eser üstleniyor. Komedi türündeki film, izleyicilere hem eğlenceli hem de dokunaklı anlar sunuyor.

Mükemmel Aile filmine ilişkin detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Eksantrik aile üyelerinin trajikomik yolculuğu ve renkli hikayesiyle izleyiciyi güldürmeye hazırlanan film, başrollerinde Güven Kıraç, Didem Balçın ve Şahin Irmak'ı buluşturuyor. Film bu akşam (20:00) atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte filme ilişkin merak edilenler...

(Mükemmel Aile filminden kareler) Mükemmel Aile filminin konusu nedir? Filmin hikayesi, yıllardır ailesiyle bağını koparmış olan Zeynep'in hamile olduğunu duyurduğu bir video mesajıyla başlıyor. Bu mesaj, İstanbul'da yaşayan aile üyelerini harekete geçiriyor ve hepsi doğuma yetişmek için Antalya'ya doğru yola çıkıyor. Ancak bu yolculuk, sıradan bir aile buluşmasından çok daha fazlasını içeriyor.