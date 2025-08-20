Bağcılar’da sokak ortasında kız arkadaşını bıçaklayan şüpheli önce linç edildi sonra gözaltına alındı
İstanbul Bağcılar'da aynı iş yerinde çalıştığı kız arkadaşını bıçaklayan şüpheliye vatandaşlar linç etti. Polis, linç edilen E.Y.'yi, güçlükle olay yerinden çıkardı. Şüpheli E.Y., tedavisinin ardından gözaltına alınırken ameliyata alınan Z.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Bağcılar'da aynı iş yerinde çalıştığı kız arkadaşıyla mesai saatlerinde tartıştığı için işten kovulan erkek, takip ettiği kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı.
Olayı gören mahalleli, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak linç etmeye çalıştı. Şüpheli, polis tarafından olay yerinden güçlükle çıkarılırken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 20.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan Z.S. isimli kadın ile E.Y. isimli erkek arasında gönül ilişkisi başladı. Çiftin iş yerinde tartışma yaşaması üzerine, iş yeri sahibi E.Y.'yi işten çıkardı.
TAKİP EDİP BIÇAKLADI
Duruma sinirlenen E.Y., takip ettiği Z.S.'yi bıçakladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan E.Y., mahalleli tarafından yakalanarak, linç edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.