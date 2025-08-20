Bağcılar’da sokak ortasında kız arkadaşını bıçaklayan şüpheli önce linç edildi sonra gözaltına alındı

Saldırgan linç edildi (DHA)

BIÇAKLANAN KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bu sırada sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde ağır yaralandığı anlaşılan Z.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Z.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

