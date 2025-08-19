Avcılar'da alkollü sürücü dehşeti! Hızını alamadı tekel bayisine daldı: O anlar kamerada

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, Avcılar’da kontrolü kaybederek önce duvara, ardından bir tekel bayisine çarptı. Kaza sonrası kaçan sürücüyü motosikletli bir vatandaş takip edip görüntüledi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 09:34

Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce duvara çarptı, ardından tekel bayisine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kazadan sonra kaçan sürücüyü takip eden bir motosikletli o anları saniye saniye kaydetti.

Avcılar'da sarhoş faciası yaşandı (IHA) DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP TEKELE DALDI Kaza, gece 23.15 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Plaj yolu sokakta yaşandı. İddiaya göre,17 NB 092 plakalı otomobilin alkollü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce duvara çarparak ardından sokak üzerinde bulunan tekel bayisine daldı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan alkollü sürücü çevredekiler tarafından takip edilerek yakalandı. Yaşanan kaza işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarptıktan sonra tekel bayisine daldığı ve kaçtığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken sürücü gözaltına alındı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olayda yaralanan veya ölen bulunmuyor (IHA) ŞÜPHELİNİN PEŞİNDEN GİDİP KAYDA ALDI Kaza yerinden kaçan sürücüyü takip eden bir motosikletli, sürücüyü kovaladığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, ara sokaklardan kaçmaya çalışan şüphelinin peşine takılan motosikletlinin o anları yer aldı.