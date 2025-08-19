Hakan Çakır cinayetinde kan donduran mesajlar! "Mezarını kazıp bedenini çıkaracağız"

Türkiye Ankara’da yaşanan vahşeti konuşuyor. Annesi ve kız kardeşini yol verme tartışması ile taciz etmeye kalkan caniler tarafından katledilen Hakan Çakır (23) cinayetinde her geçen gün kan donduran bir detay daha ortaya çıkıyor. Sohbet gruplarında tehditler yağdıran canilerin, ‘’Hakan Çakır’ın mezarının başına gidip görüntü açacağız. Canlı bir şekilde mezarını kazıp bedenini çıkaracağız, bekleyin bizi’’ şeklinde mesajlar yazdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 10:27

Ahmet Minguzzi cinayetine benzetilen olay Keçiören'de meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Polis ekipleri olaya karışan baba Cemal Z. (45) ile çocukları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. (19) ile U.K. gözaltına aldı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilene caniler tutuklanarak cezaevine yollandı.

ARDI ARKASI KESİLMEYEN PAYLAŞIMLAR TÜYLER ÜRPERTTİ



Korkunç olay sonrası katillerin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri çok sayıda fotoğraf ve video ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Hatta bir süre önce aynı grubun düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir grupla kavga ettikleri anlaşıldı. Sosyal medyada yayılan kavga videosunda; 10-15 kişilik grubun ara sokaktan çıktığı, en önde Emir Z. ve Samet Z.'nin bulunduğu ve düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir gruba laf attıkları ve Emir Z.'nin, "Aşağıdan mevzudan geliyoruz" dediği, kardeşi Samet Z.'nin de pantolonundan kılıç çıkardığı görüldü. Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama