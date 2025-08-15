Başkent’te kan donduran olay! Kız kardeşini taciz edenler tarafından katledildi | Canilerin sosyal medya paylaşımları tüyler ürpertti

Canilerin sosyal medya paylaşımları (takvim foto arşiv)

"DAHA ÖNCE BİRİNİN KULAĞINI KESTİLER"



Ali D. de arkadaşı Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi eve giderken merdivende oturan iki kardeşin önlerini kesip taciz ettiklerini belirtti. Ali D. açıklamasında, "Onlar da bağırıp yardım istiyor. Hakan gelince bunlar dağılıyor, kaçıyor. Sonra toplanıp, ellerinde bıçak dükkanı basıyorlar. Abisini, kendisini, babasını bıçaklayarak kaçıyorlar. Bunlar böyle kavgalı olduğu zaman bir anda çoğalıp, bir araya gelip, örgütlenip, daha önce canlı yayın açıp birinin kulağını kesen, mahallede silah sıkan çocuklar. Sosyal medyada zaten resimleri var. Uzun namlulu silahlar, bıçaklar, boyu kadar silahlarla beraber resimleri var. Yaptığı kötü şeyleri de zaten videoya çekip paylaşabilen bir grup bunlar. Korkuları yok. Daha önce de zaten böyle olaylarla karşılaştık" ifadelerini kullandı.