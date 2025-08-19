takvim-logo

Antalya’da mide bulandıran görüntü! Şikayet sonrası denetim! Hamam böcekli yumurta, tarihi geçmiş tavuk, yerlere atılan kırmızı et

Antalya’da bir vatandaşın hamam böcekli yumurta ihbarının ardından denetime giden Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş onlarca paket tavuk ve yerlere atılan kırmızı et tespit edildi.

Antalya'da Kepez Belediyesi, vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Düzenli olarak sürdürülen denetimlerin yanı sıra, vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendiren zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yummuyor.

ALDIĞI YUMURTADAN BÖCEK ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesinde bir vatandaş, marketten aldığı 30'lu yumurta paketinin içinde hamam böceği yumurtaları ve yavrularını fark edince durumu Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi.

MARKETTE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, şüpheli yumurta paketini teslim alarak gerekli incelemeler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderdi.

Olayın ardından şikayete konu olan işyerinde Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi.

TARİHİ GEÇMİŞ DANA VE TAVUK ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Denetim sırasında iş yerinin soğuk hava deposunda 25 adet dana kellesi ile 46 paket tavuk eti son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklandığı tespit edildi.

İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek bu ürünlere, imha edilmek üzere el konuldu.