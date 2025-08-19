Antalya’da mide bulandıran görüntü! Şikayet sonrası denetim! Hamam böcekli yumurta, tarihi geçmiş tavuk, yerlere atılan kırmızı et
Antalya’da bir vatandaşın hamam böcekli yumurta ihbarının ardından denetime giden Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş onlarca paket tavuk ve yerlere atılan kırmızı et tespit edildi.
Antalya'da Kepez Belediyesi, vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.
Düzenli olarak sürdürülen denetimlerin yanı sıra, vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendiren zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yummuyor.
ALDIĞI YUMURTADAN BÖCEK ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesinde bir vatandaş, marketten aldığı 30'lu yumurta paketinin içinde hamam böceği yumurtaları ve yavrularını fark edince durumu Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi.