Antalya’da mide bulandıran görüntü! Şikayet sonrası denetim! Hamam böcekli yumurta, tarihi geçmiş tavuk, yerlere atılan kırmızı et

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 16:51

Antalya 'da Kepez Belediyesi , vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Antalya'da mide bulandıran görüntüler (İHA)

Düzenli olarak sürdürülen denetimlerin yanı sıra, vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendiren zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yummuyor.