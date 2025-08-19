takvim-logo

"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna Fenerbahçe bayrağıyla uğurlandı

Ankara'da hayatını kaybeden 'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı. Memleketi Mersin'de toprağa verilen Dalgakıran'ın cenaze törenine ailesi ve yayıncı arkadaşları katıldı. Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Dalgakıran'ın tabutuna kulübün bayrağı sarıldı.

Oğuzhan Dalgakıran (26), 12'nci katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Genç yayıncının cenazesi memleketi Mersin'e getirildikten sonra bugün Muğdat Camii'nde düzenlenen törenle, toprağa verildi.

Cenazede sevenleri Jrokez'i yalnız bırakmadı (IHA)Cenazede sevenleri Jrokez'i yalnız bırakmadı (IHA)

TABUT FENERBAHÇE BAYRAĞINA SARILDI

Cenaze tabutu, Dalgakıran'ın tutkusunu simgeleyen Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı. Oğuzhan Dalgakıran'ın cenaze törenine birçok yayıncı katıldı.

Genç yaşta hayatının kaybeden Oğuzhan'ın ailesi büyük acı yaşadı (IHA)Genç yaşta hayatının kaybeden Oğuzhan'ın ailesi büyük acı yaşadı (IHA)

12. KATTAN DÜŞMÜŞTÜ

Olay, Eryaman'ın Göksü Mahallesindeki Admira sitesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, akşam saat 18.05'te 12. kattaki evinin balkonundan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran (29) ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

