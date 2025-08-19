"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna Fenerbahçe bayrağıyla uğurlandı

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 17:08

Cenaze tabutu, Dalgakıran'ın tutkusunu simgeleyen Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı. Oğuzhan Dalgakıran 'ın cenaze törenine birçok yayıncı katıldı.

Genç yaşta hayatının kaybeden Oğuzhan'ın ailesi büyük acı yaşadı (IHA)

12. KATTAN DÜŞMÜŞTÜ

Olay, Eryaman'ın Göksü Mahallesindeki Admira sitesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, akşam saat 18.05'te 12. kattaki evinin balkonundan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran (29) ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.