29 AĞUSTOS CUMA TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün? 2025 resmi tatil takvimi
Her yıl farklı günlere denk gelen Zafer Bayramı 2025 yılında vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle çalışan kesim tatilin hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Resmi tatillerde, bazı özel ve dini günlerde tatil ilanları hem bayramın kendisi hem de öncesinde veya sonrasında verilebiliyor. Peki bu yıl Zafer Bayramı 29 ve 30 Ağustos günlerinde mi kutlanacak? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:21