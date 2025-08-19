Kadraj Galeri Kadraj İkon 29 AĞUSTOS CUMA TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün? 2025 resmi tatil takvimi

Her yıl farklı günlere denk gelen Zafer Bayramı 2025 yılında vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle çalışan kesim tatilin hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Resmi tatillerde, bazı özel ve dini günlerde tatil ilanları hem bayramın kendisi hem de öncesinde veya sonrasında verilebiliyor. Peki bu yıl Zafer Bayramı 29 ve 30 Ağustos günlerinde mi kutlanacak? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:21
Tatil planlarını önceden yapmak isteyenler için 2025 Ağustos ayı kritik tarihler içeriyor. Özellikle 29 ve 30 Ağustos günleri çalışanlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki bu yıl hangi günler hangi tatillere denk geliyor? İşte detaylar.

Bu yıl 29 Ağustos Cuma gününe denk geliyor.

Çalışanlar için normal bir iş günü olarak geçerken, bazı kurumlarda mesai saatleriyle ilgili esneklikler olabiliyor. Ancak resmi tatil olarak kabul edilmiyor ve yarım gün uygulaması da bulunmuyor.

30 Ağustos 2025: Zafer Bayramı Resmi Tatil

30 Ağustos ise Cumartesi gününe denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli milli bayramlarından biri olan Zafer Bayramı, 30 Ağustos'ta tüm yurtta resmi tatil olarak kutlanacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak türlü bahanelerle Anadolu'yu işgale başladı, ordusunun cephanesi elinden alınan Türk milleti, zor durumda bırakılmaya çalışılıyordu.

Halide Edip Adıvar'ın "Türk'ün Ateşle İmtihanı" kitabında anlattığı işgal günlerinde, itilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar, Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşti.