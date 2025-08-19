takvim-logo

Ankara'da trafikte tartıştığı kişiyi tabancayla vuran Ali Memduh Bucak tutuklandı

Ankara'da trafikte tartıştığı kişiyi bacağından vurarak yaralayan Ali Memduh Bucak, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Bucak, müşteki tarafın şikayetinden vazgeçmesi üzerine nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'ev hapsi' adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Ankara'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu bir kişiyi bacağından vurarak yaralayan Ali Memduh Bucak, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA BACAĞINDAN VURDU
Alınan bilgiye göre, 10 Ağustos'ta Ali Memduh Bucak ile bir sürücü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Arabasından inen Bucak, belinden çıkardığı silahla sürücüyü bacağından vurdu.

Tartıştığı kişiyi vurdu (Ekran görüntüsü)Tartıştığı kişiyi vurdu (Ekran görüntüsü)


Olayın ardından gözaltına alınan Bucak, müşteki tarafın şikayetinden vazgeçmesi üzerine nöbetçi sulh ceza mahkemesince "ev hapsi" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine Bucak, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

