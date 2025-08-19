Ankara'da trafikte tartıştığı kişiyi tabancayla vuran Ali Memduh Bucak tutuklandı

Ankara'da trafikte tartıştığı kişiyi bacağından vurarak yaralayan Ali Memduh Bucak, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Bucak, müşteki tarafın şikayetinden vazgeçmesi üzerine nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'ev hapsi' adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 23:04

Paylaş





ABONE OL

Ankara'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu bir kişiyi bacağından vurarak yaralayan Ali Memduh Bucak, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA BACAĞINDAN VURDU

Alınan bilgiye göre, 10 Ağustos'ta Ali Memduh Bucak ile bir sürücü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Arabasından inen Bucak, belinden çıkardığı silahla sürücüyü bacağından vurdu.

Tartıştığı kişiyi vurdu (Ekran görüntüsü)



Olayın ardından gözaltına alınan Bucak, müşteki tarafın şikayetinden vazgeçmesi üzerine nöbetçi sulh ceza mahkemesince "ev hapsi" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine Bucak, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN