Şifa mesajı! Ücretsiz kanser taramaları için SMS ile bilgilendirme dönemi başladı | İşte detaylar

Sağlık Bakanlığı’nın kanserin erken teşhisi için başlattığı ‘Ulusal Kanser Tarama Programı’na davet mesajları gelmeye başladı. Herkesin sohbetlerindeki soru 'Sağlık Bakanlığı’ndan mesajın geldi mi?' oluyor. Mesajı gelen 20 dakikada sırada 5 dakika bile beklemeden tüm kanser taramalarını yaptırıyor.

Kanser, dünyada ve Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarısı artarken, hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi ise yükseliyor. Sağlık Bakanlığı daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve tarama faaliyetlerine katılımın artırılması için kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulamasını hayata geçirdi.

MESAJINIZ GELDİ Mİ?

Bugünlerde herkes bu mesaj uygulamasını konuşuyor. Herkes birbirine "Sağlık Bakanlığı'ndan sana mesaj geldi mi?" diye soruyor.

MESAJINI ALAN AİLE HEKİMİNE KOŞTU

Mesajın gelmesiyle aile hekimine giden vatandaş 5 dakika bile sürmeden muayene oluyor.

SIRA DERDİ YOK

Hekiminiz sisteminizden daha önce yapılan kan testlerini ve doktor muayenelerini inceliyor. Ardından sırasıyla rahim ağzı kanserine karşı HPV testi, kolon kanserine karşı gaitada gizli kan testi ve meme kanserine karşı mamografi yapılıyor.

TARAMASINI YAPAN RAHATA KAVUŞUYOR

Yaklaşık 20 dakikada tarama programı titizlikle yürütülen çalışma sonucunda bitmiş oluyor. Çünkü kanserde erken teşhis çok önemli. Sabah'ta yer alan habere göre, Aile Hekimi Turgut da "Başlatılan bu uygulama çok kıymetli. Kanserin erken teşhisi için süper bir adım" dedi.

15 MİLYON KİŞİ BİLGİLENDİRİLİYOR

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama kapsamında meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5.5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalınbağırsak) kanseri taraması için yaklaşık 6.5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek. 1 ay süreyle kademeli olarak gönderilecek olan kısa mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak. Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor. SMS için seçilen yaklaşık 15 milyon kişiyi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığındakiler oluşturuyor. İçlerinde daha önce kanser taramalarına katılmış olanlar da bulunuyor. Bu testlerin belirli aralıklarla tekrarlanması, erken teşhis için büyük önem taşıyor.

