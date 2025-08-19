takvim-logo

Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen taburcu edildi

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı.

Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

6 GÜNLÜK TEDAVİ
Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Şen'in 6 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Ali Şen'in tedavi gördüğü hastane (DHA)Ali Şen'in tedavi gördüğü hastane (DHA)

SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Şen'in tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi. Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı.

Metin Şen'in paylaşımı (Sosyal medya)Metin Şen'in paylaşımı (Sosyal medya)

SON DURUMUNU OĞLU AÇIKLAMIŞTI
Şen'in oğlu Metin Şen, dün babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı.

