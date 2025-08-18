Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 13:28

(Kaynak: Instagram)

Alkan'ın X paylaşımı şöyle:

"Mete Tunçay hocamızı maalesef kaybettik. Çok üzüldüm. Bir devir kapanmış gibi üzüldüm. Hocam, ağabeyim, yoldaşım, akıl hocam ve 45 yıllık dostumdu. Başta değerli eşi Gönül Paçacı olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Cenazeyle ilgili bilgi gelince paylaşacağım."

METE TUNÇAY NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Mete Tunçay'ın ölüm nedeni ya da geçirdiği hastalıkla ilgili henüz kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.