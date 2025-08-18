Mete Tunçay kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Tarihçi ve siyaset bilimci Mete Tunçay neden vefat etti, hastalığı neydi?
Tarihçi ve siyaset bilimci Prof. Dr. Mete Tunçay 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tunçay’ın vefat haberi bugün duyuruldu. Mete Tunçay akademik çalışmaları ve araştırmalarıyla tanınıyordu.
Tunçay'ın vefat haberini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Alkan'ın X paylaşımı şöyle:
"Mete Tunçay hocamızı maalesef kaybettik. Çok üzüldüm. Bir devir kapanmış gibi üzüldüm. Hocam, ağabeyim, yoldaşım, akıl hocam ve 45 yıllık dostumdu. Başta değerli eşi Gönül Paçacı olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Cenazeyle ilgili bilgi gelince paylaşacağım."
METE TUNÇAY NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Mete Tunçay'ın ölüm nedeni ya da geçirdiği hastalıkla ilgili henüz kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.
METE TUNÇAY KİMDİR?
1936'da İstanbul'da doğan Tunçay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördü. Aynı kurumda 1961'de siyasal bilimler doktoru, 1966'da siyasal teoriler doçenti oldu.
1961'de Rockefeller bursuyla Londra İktisat ve Siyasal Bilimler Okulu'nda araştırmalarda bulundu. 1972-1973 yıllarında DİSK'te araştırma uzmanı olarak görev yaptı. 1979'da SSCB Bilimler Akademisi'nde, 1979-1980'de ise Fulbright bursuyla Stanford Üniversitesi Hoover Kurumu'nda çalışmalar yürüttü. 1987-1988'de Hür Berlin Üniversitesi'nde dersler verdi.
Mete Tunçay'ın pek çok çevirisi ve yayımlanmış eserleri bulunmaktadır.