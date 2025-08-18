D-100 karayolunda tanker önce yön levhasına sonra bariyere çarptı!

D-100 karayolunda feci kaza (DHA)

Kaza nedeniyle 2 şeritli D-100 kara yolunun Ankara yönünün trafiğe kapanması nedeniyle polis ekipleri yan yoldan araç geçişlerini kontrollü olarak sağlıyor.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kocaeli'de D-100 kara yolunun Tavşancıl mevkisinde meydana gelen tanker kazasının ardından ulaşıma kapanan Ankara istikameti, 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yan yoldan kontrollü olarak sağlanan trafik, normal seyrine döndü. Kara yolundaki yoğunluk ise dron ile görüntülendi. Yolun açılmasıyla yoğunluğun azalmaya başladığı görüldü.

