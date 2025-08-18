takvim-logo

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 karayolunda tanker önce yön levhasına ardından da bariyerlere çarptı. Tanker şoförünün yaralandığı kazada yolun Ankara yönünde ulaşım aksadı. Ulaşıma kapanan Ankara istikameti, 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

D-100 karayolunda tanker önce yön levhasına sonra bariyere çarptı!

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişi Tavşancıl mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.D. idaresindeki 01 BG 578 plakalı tanker, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı.

Tanker daha sonra bariyere çarparak durdu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan A.D. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 şeritli D-100 kara yolunun Ankara yönünün trafiğe kapanması nedeniyle polis ekipleri yan yoldan araç geçişlerini kontrollü olarak sağlıyor.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kocaeli'de D-100 kara yolunun Tavşancıl mevkisinde meydana gelen tanker kazasının ardından ulaşıma kapanan Ankara istikameti, 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yan yoldan kontrollü olarak sağlanan trafik, normal seyrine döndü. Kara yolundaki yoğunluk ise dron ile görüntülendi. Yolun açılmasıyla yoğunluğun azalmaya başladığı görüldü.

