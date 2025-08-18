Aydın'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasında olduğu eşini tabancasıyla vuran şüpheli gözaltında
Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma sürecinde oldukları belirtilen polis H.D ile eşi Burcu D.'nin aralarında çıkan tartışma çok geçmeden kavgaya dönüştü. Eşinin iş yerine giderek ateş eden şüpheli yakalanırken, olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı kadın hayata tutunamadı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren polis memuru gözaltına alındı.
ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, boşanma aşamasındaki eşi Burcu D'nin Zafer Mahallesi 107 Sokak'taki iş yerine gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Burcu D, aynı sokaktaki başka bir iş yerine sığındı.
EŞİNİ İŞ YERİNDE VURDU
İş yerine giden H.D. tabancayla eşine ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.