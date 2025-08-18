takvim-logo

Aydın'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasında olduğu eşini tabancasıyla vuran şüpheli gözaltında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma sürecinde oldukları belirtilen polis H.D ile eşi Burcu D.'nin aralarında çıkan tartışma çok geçmeden kavgaya dönüştü. Eşinin iş yerine giderek ateş eden şüpheli yakalanırken, olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı kadın hayata tutunamadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren polis memuru gözaltına alındı.

Çıkan tartışma kavgaya döndü (AA)Çıkan tartışma kavgaya döndü (AA)

ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, boşanma aşamasındaki eşi Burcu D'nin Zafer Mahallesi 107 Sokak'taki iş yerine gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Burcu D, aynı sokaktaki başka bir iş yerine sığındı.

Tabancayla vurulan kadın vefat etti (AA)Tabancayla vurulan kadın vefat etti (AA)

EŞİNİ İŞ YERİNDE VURDU

İş yerine giden H.D. tabancayla eşine ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler panik yaşadı (AA)Çevredekiler panik yaşadı (AA)

HASTANEYE KALDIRILAN KADIN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan kadın, ambulansla götürüldüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alındı.

