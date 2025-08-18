takvim-logo

Hakan Çakır'ı vahşice katletmişlerdi: Canilerin ilk vukuatı değil! Canlı yayın açıp bir kişinin kulağını kestiler

Ankara'da canice öldürülen Hakan Çakır'ın cinayeti Türkiye'de infial oldu. Katil zanlıların daha önce sosyal medyada yayınladığı ve bir kişinin kulağını kestiği görüntüler ortaya çıktı. İşte kan donduran görüntüler...

AJANSLAR
AJANSLAR
ABONE OL
Hakan Çakır’ı vahşice katletmişlerdi: Canilerin ilk vukuatı değil! Canlı yayın açıp bir kişinin kulağını kestiler

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 1 ay önce aldığı çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) ise bıçaklanarak yaralandı.

Hakan Çakır'ın katillerinden kan donduran fotoğraf (Takvim.com.tr)Hakan Çakır'ın katillerinden kan donduran fotoğraf (Takvim.com.tr)

4 CANİ TUTUKLANDI
Olaya karışan baba Cemal Z. (45) ile çocukları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. (19) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri çok sayıda fotoğraf ve videolar tepki topladı.

Ankarada 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakırın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!Ankarada 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakırın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!

PANTOLONUNDAN KILIÇ ÇIKARDI
Öte yandan, olaydan bir süre önce aynı grubun düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir grupla kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, 10-15 kişilik grubun ara sokaktan çıktığı, en önde Emir Z. ve Samet Z.'nin bulunduğu ve düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir gruba laf attıkları ve Emir Z.'nin, 'Aşağıdan mevzudan geliyoruz' dediği, kardeşi Samet Z.'nin de pantolonundan kılıç çıkardığı görüldü.

Hakan Çakır'ı canice katletmişlerdi: Canilerin ilk vukuatı değil! Canlı yayın açıp bir kişinin kulağını kestiler (DHA)Hakan Çakır'ı canice katletmişlerdi: Canilerin ilk vukuatı değil! Canlı yayın açıp bir kişinin kulağını kestiler (DHA)

CANLI YAYIN AÇIP BİR KİŞİNİN KULAĞINI KESTİLER
Olayın ardından Emir Z.'nin daha önceden sosyal medyada açtığı canlı yayında ise bir kişinin kulağını kestiği iddia edilmişti. Emir Z.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, kalabalık bir gurubun bir kişiyi darbettiği ve bıçakla kulağının kesildiği görüldü.

Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın katil zanlılarının şok görüntüleri ortaya çıktı

Yaralı kişinin kulağını tuttuğu anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bakan Tunçtan Hakan Çakır ve Ahmet Minguzzi açıklaması: Bir daha yaşanmaması için adımlarımızı kararlılıkla atacağızBakan Tunçtan Hakan Çakır ve Ahmet Minguzzi açıklaması: Bir daha yaşanmaması için adımlarımızı kararlılıkla atacağız

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN