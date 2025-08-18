Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın katil zanlılarının şok görüntüleri ortaya çıktı

KAVGADA HAKAN ÇAKIR HAYATINI KAYBETTİ

Keçiören ilçesinde bir ay önce çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşi ile birlikte evine dönerken Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada Hakan Çakır bıçaklanarak hayatını kaybederken, ağabey Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) da yaralandı.

BABA VE ÜÇ OĞLU TUTUKLANDI

Olay sonrası Cemal Z. (45) ile çocukları Taha, Samet ve Emir Z. (19) gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çekilmiş çok sayıda görüntüsü tepki topladı.

DÜĞÜN SONRASI KAVGAYA DAİR GÖRÜNTÜLER

Olaydan kısa süre önce aynı grubun düğün sonrası sokakta başka bir grupla kavga ettiği videolar ortaya çıktı. Görüntülerde Emir ve Samet Z.'nin ön safta olduğu, Samet'in pantolonundan kılıç çıkardığı ve grubun ara sokaktan çıktığı görüldü.

KULAK KESME GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Emir Z.'nin daha önce sosyal medyada paylaştığı canlı yayında, bir kişinin kulağının kesildiği iddia edilmişti. Görüntülerde, kalabalık bir grubun bir kişiyi darbettiği ve bıçakla kulağının kesildiği görülüyor. Yaralı kişinin kulağını tuttuğu anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıyor.

POLİS VE SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü ve savcılık ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili de inceleme başlatıldı.