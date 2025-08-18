Ankara Mamak'ta taksi durağında kılıçlı saldırı! Vahşet anları kamerada
Ankara Mamak’ta bir taksi durağında görevli C.Ö., elinde kılıç bulunan G.K.’nin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli şahıs polis tarafından yakalandı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde taksi durağındaki görevli C.Ö.'ye kılıçla saldırıp yaralayan G.K., polis ekiplerince yakalandı.
KILICI GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜ
Mamak Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre; G.K., durağı arayarak evine taksi istedi. Bir süre sonra adrese giden taksici, G.K.'nin elinde kılıç görünce geri döndü.
Bunun üzerine saat 07.30 sıralarında durağa gelen G.K., buradaki görevli C.Ö.'ye kılıçla saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
SABIKALI SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden ve kolundan yaralanan C.Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Şüpheli G.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
'Kasten yaralama' başta olmak üzere 6 farklı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.