Ankara Mamak’ta taksi durağında kılıçlı saldırı! Vahşet anları kamerada

Mamak Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre; G.K., durağı arayarak evine taksi istedi. Bir süre sonra adrese giden taksici, G.K.'nin elinde kılıç görünce geri döndü.

Bunun üzerine saat 07.30 sıralarında durağa gelen G.K., buradaki görevli C.Ö.'ye kılıçla saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

SABIKALI SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden ve kolundan yaralanan C.Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Şüpheli G.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



'Kasten yaralama' başta olmak üzere 6 farklı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.