Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 18:09

3 katlı binanın 1'inci katında kapalı olan güzellik merkezinde iddiaya göre, kozmetik cihazdan kaynaklı patlama meydana geldi.

Maltepe'de panik anları | Güzellik merkezinde patlama! Ölü ve yaralı var mı? (İHA)

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Patlamanın etkisiyle küçük çaplı yangın çıkarken güzellik merkezindeki camlar kırıldı. Kırılan camlar, alt katta bulunan kokoreçci dükkanındaki masa ve sandalyelerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.