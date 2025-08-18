Maltepe'de panik anları | Güzellik merkezinde patlama! Ölü ve yaralı var mı?
İstanbul Maltepe'de 3 katlı binanın 1'inci katında bulunan güzellik merkezinde, kozmetik cihazdan kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay esnasında dükkanın kapalı olduğu ölen ya da yaralanın olmadığı belirtildi.
Korku dolu anlar, saat 13.30 sıralarında Altayçeşme Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezinde meydana geldi.
3 katlı binanın 1'inci katında kapalı olan güzellik merkezinde iddiaya göre, kozmetik cihazdan kaynaklı patlama meydana geldi.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ
Patlamanın etkisiyle küçük çaplı yangın çıkarken güzellik merkezindeki camlar kırıldı. Kırılan camlar, alt katta bulunan kokoreçci dükkanındaki masa ve sandalyelerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti.