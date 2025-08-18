Avcılar'da "yan baktın" kavgasında kan aktı! Cinayet anının görüntüleri çıktı: 62'lik cani koşarak gitti bıçakladı

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 16:13

İstanbul Avcılar 'da sokakta karşılaşan komşular Hamit A.(62) ile Emrah Demir (36) arasında yan bakma meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Şahsın yakın zamanda baba olduğu öğrenildi.





TALİHSİZ ADAM KURTARILAMADI



Sağlık ekibinin kontrolünde ağır yaralandığı anlaşılan Emrah Demir, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.