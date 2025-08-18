Avcılar'da "yan baktın" kavgasında kan aktı! Cinayet anının görüntüleri çıktı: 62'lik cani koşarak gitti bıçakladı
İstanbul Avcılar'da kan donduran bir olay yaşandı. 62 yaşındaki Hamit A. sokakta karşılaştığı komşusu Emrah Demir'i (36) 'yan bakma' meselesinde bıçakladı. Ağır yaralanan Demir, kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Hamit A. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hamit A.'nın koşarak yanına gittiği Emrah Demir'i bıçakladığı anlar görülüyor.
İstanbul Avcılar'da sokakta karşılaşan komşular Hamit A.(62) ile Emrah Demir(36) arasında yan bakma meselesi sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hamit A., yanındaki bıçakla Emrah Demir'e saldırdı. Bıçaklanan Demir kanlar içerisinde yerde kalırken, Hamit A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
TALİHSİZ ADAM KURTARILAMADI
Sağlık ekibinin kontrolünde ağır yaralandığı anlaşılan Emrah Demir, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli Hamit A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.