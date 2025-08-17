Penn Üniversitesi’nden güneş enerjisiyle çalışan 1 cm’lik uzay aracı

Bilim insanları, fotoforez teknolojisiyle doğal güneş ışığını kullanarak havada kalabilen, sadece 1 santimetre büyüklüğünde küçük uzay araçları geliştirdi. Bu araçlar, Dünya’nın erişilmesi güç atmosfer bölgeleri ve diğer gezegenlerin incelenmesinde kullanılacak.

Penn Üniversitesi'nde bilim insanları, Dünya atmosferinin erişilmesi güç bölgelerini ve nihayetinde diğer gezegenleri incelemek için güneş enerjisiyle çalışan küçük uzay araçları fırlatmak istiyor. 150 yıldır nesneleri havaya kaldırmak için kullanılan fotoforez ile doğal güneş ışığını kullanarak havada kalabilen, 1 santimetrelik araç yapıldı.

