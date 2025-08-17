Diyarbakır’da 8 bin yıllık pitos müzeye teslim edildi

Dicle’de bir vatandaş, eşinin vefatının ardından evinde bulunan devasa ve 8 bin yıllık olduğu tahmin edilen pitosu koruyamayacağını belirterek Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Ekipler, tarihi eseri alarak müzeye götürdü.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025

