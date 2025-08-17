Avustralyalı araştırmacılar keşfetti: Yunuslar, balinaların yarattığı dalgaları kullanarak "tek taraflı oyun" oynuyor

Dünya genelinde 19 balina ve yunus türü üzerinde yapılan araştırmada, yunusların balinaların pruvasında oluşan dalgalardan faydalanarak ilerlediği ve tek taraflı bir oyun stratejisi benimsediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025

Avustralyalı araştırmacılar, toplamda dünya çapında 17 farklı yerde gerçekleşen, 199 ayrı ve bağımsız etkileşime katılan 19 balina ve yunus türünü analiz etti. Araştırmacılar, "Yunuslar, balinaların gagası yakınında yüzerek, teknelerin pruvasının yarattığı dalgaları kullanıp ilerlemelerine benzer şekilde davranıyor. Bu, yunusların tek taraflı bir oyun oynadığını gösteriyor." dedi.

