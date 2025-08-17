Alice Walton dünyanın en zengin kadını oldu

Walmart kurucusunun kızı Alice Walton, 2024 yılında hisselerdeki artışla servetini 101 milyar dolara yükselterek L’Oreal varisi Françoise Bettencourt Meyers’i geride bıraktı. 75 yaşındaki Walton, böylece dünyanın en zengin kadını unvanını aldı.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025

ABD'nin Arkansas eyaletinden 75 yaşındaki Alice Walton, L'Oreal varisi Françoise Bettencourt Meyers'i geride bırakarak dünyanın en zengin kadını ünvanını aldı.

Alice Walton, Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın kızı. Babasının ölümünden önce şirket hisselerini aile ortaklığına devretmesiyle Walton çocuklarının her biri yüzde 20 pay sahibi oldu. Böylece dört kardeş neredeyse 400 milyar dolarlık aile servetinin ortağı oldu.

Walton'un serveti 2024'te Walmart hisselerinin yüzde 40 artmasıyla 28,7 milyar dolar yükseldi ve toplamda 101 milyar dolara ulaştı.

