Abramoviç’in dev yatı ‘Eclipse’ Marmaris’ten ayrıldı

Yaklaşık 2,5 yıldır Muğla’nın Marmaris ilçesinde demirli bulunan Rus milyarder Roman Abramoviç’in 164 metrelik ultra lüks yatı ‘Eclipse’, bakım için İstanbul’a hareket etti. Helikopter pisti, yüzme havuzu ve mini denizaltıya sahip 6 katlı yat, büyüklüğüyle yine dikkatleri üzerine çekti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirli bulunan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı 'Eclipse' ilçeden demir aldı. Yaklaşık 2,5 yıldır Marmaris Albatros Marina'da demirli bulunan ultra lüks yat, bağlı bulunduğu yerden ayrıldı.

164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yat, büyüklüğüyle de dikkati çekiyor. Yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ve spor salonu gibi birçok konfora sahip. Yatın bakım için İstanbul'daki bir tersaneye götürüldüğü belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN