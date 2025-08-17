Hakan Çakır'ın katilinin kan donduran fotoğrafı ortaya çıktı

Ankara Keçiören’de Hakan Çakır, kız kardeşini taciz eden kişilerle yaşadığı arbede sırasında defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklanırken, saldırganlardan birinin TikTok hesabındaki silahlı görüntüsü infial yarattı.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025

Ankara Keçiören'de Hakan Çakır, kız kardeşini taciz eden T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin saldırısına uğradı. Bıçaklanan talihsiz genç hayatını kaybederken 3 cani tutuklandı. Öte yandan Türkiye'nin ikinci Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti dediği cinayetle ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.

Hakan Çakır'ı öldüren katilin TikTok hesabından başka birinin kafasına silah dayayıp çektirdiği o fotoğraf ortaya çıktı.

Hakan Çakır'ın katilinin kan donduran fotoğraf (Takvim.com.tr)

Hakan Çakır, kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından defalarca kez bıçaklanarak hayatını kaybetti.

