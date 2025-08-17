Hakan Çakır'ın katilinin kan donduran fotoğrafı ortaya çıktı
Ankara Keçiören’de Hakan Çakır, kız kardeşini taciz eden kişilerle yaşadığı arbede sırasında defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklanırken, saldırganlardan birinin TikTok hesabındaki silahlı görüntüsü infial yarattı.
Ankara Keçiören'de Hakan Çakır, kız kardeşini taciz eden T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin saldırısına uğradı. Bıçaklanan talihsiz genç hayatını kaybederken 3 cani tutuklandı. Öte yandan Türkiye'nin ikinci Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti dediği cinayetle ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.
Hakan Çakır'ı öldüren katilin TikTok hesabından başka birinin kafasına silah dayayıp çektirdiği o fotoğraf ortaya çıktı.
Hakan Çakır, kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından defalarca kez bıçaklanarak hayatını kaybetti.