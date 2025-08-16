Samsun'da korku dolu anlar | Seyir halindeki TIR alev topuna döndü! Sürücü ölümden döndü
Samsun'da kimyasal madde yüklü TIR, seyir halindeyken alev topuna döndü. Kilometrelerce yanarak giden TIR, bariyerlere çarparak dururken, alevler ağaçlıklı alana sıçradı. Kazada yaralanan olmazken, çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olay nedeniyle Samsun- Ankara karayolu ise 20 dakika çift yönlü ulaşıma kapalı kaldı.
Korku dolu anlar olay, Samsun-Ankara kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi.
Kocaeli'den aldığı kimyasal madde ve boyaları Azerbaycan'a götürmek üzere yola çıkan TIR seyir halindeyken yanmaya başladı.
SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Alevleri fark eden sürücü aracı güvenli bir bölgeye çekmeye çalışırken, TIR yaklaşık 8 kilometre boyunca yanarak ilerledi. Araç, şarampoldeki bariyerlere çarparak durdu.
SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Sürücü son anda araçtan atlarken, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Dorsedeki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yanmaya devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.