Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 00:34

Kocaeli'den aldığı kimyasal madde ve boyaları Azerbaycan'a götürmek üzere yola çıkan TIR seyir halindeyken yanmaya başladı.

SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ Alevleri fark eden sürücü aracı güvenli bir bölgeye çekmeye çalışırken, TIR yaklaşık 8 kilometre boyunca yanarak ilerledi. Araç, şarampoldeki bariyerlere çarparak durdu.

Samsun'da korku dolu anlar | Seyir halindeki TIR alev topuna döndü! Sürücü ölümden döndü (İHA)

SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Sürücü son anda araçtan atlarken, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Dorsedeki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yanmaya devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.